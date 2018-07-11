(Görüntülü) Ebru Yaşar'dan Tatvan'da konser

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanış gününde şarkıcı Ebru Yaşar sahne aldı. Tatvan Belediyesi tarafından bu yıl 50'ncisi düzenlenen festivalin son gecesinde Ebru Yaşar, İşletme Mahallesi'ndeki fuar alanında sahne aldı. Konserine sevilen şarkısı 'Nasıl uyuyorsun' ile başlayan şarkıcı, hareketli şarkılarıyla konserine devam etti. Çocuk hayranlarıyla da yakından ilgilenen Ebru Yaşar, şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Yaklaşık 2 saat süren konsere, çevre il ve ilçelerden de çok sayıda gelen oldu. Şarkı aralarında hayranlarına seslenen Ebru Yaşar, "Son gecede çok eğleneceğiz. Bütün kutlarımızı hep beraber dökeceğiz. Eve gitmek yok, sizleri eve göndermiyorum" dedi. Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy tarafından katılımı için Ebru Yaşar'a plaket takdim edildi. Konser sırasında sahneye çıkan Başkan Aksoy yaptığı konuşmada, "Kendisine çok değerli hemşerim demek istiyorum. Çünkü biz artık kendisini Bitlisli olarak görüyoruz ve burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür etkinliklerimiz her sene artarak devam edecektir" diye konuştu. Konseri Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Adilcevaz Kaymakamı Arif