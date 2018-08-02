(Görüntülü) Didim'de Hande Yener, coşturdu

AYDIN'ın Didim ilçesindeki bir beach club'ta sahneye çıkan pop müzik şarkıcısı Hande Yener, hayranlarını coşturdu. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Yener, konserinde 'Beni Sev' isimli yeni parçasını da seslendirdi. Didim'deki konserde eski ve yeni albümlerinden şarkılar seslendiren Hande Yener'e, oğlu DJ Çağın Kulaçoğlu eşlik etti. Mini şortu ile sahneye çıkan Hande Yener, şarkıları, bitmek bilmeyen enerjisi ve dansları ile hayranlarını coşturdu. Bulundukları yerden şarkılara eşlik eden hayranlarına jest yapan şarkıcı, 'Beni Sev' isimli parçasını da seslendirdi. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Hande Yener, konserin sonunda uzun süre alkış aldı.