(Görüntülü) Derya Uluğ, Adana'yı salladı

ADANA,()ADANA Büyükşehir Belediyesi Ramazan ŞenlikleriW'nde sahne alan ünlü şarkıcı Derya Uluğ, hayranlarını coşturdu. Okyanus, Canavar, Nabız 180, Ne Münasebet ve Ayrılığın Yükü Ağır albümleriyle müzik dünyasında iz bırakan Derya Uluğ, canlı performansıyla göz doldururken, binlerce hayranının telefonlarına sarılarak fotoğraf ve görüntü çekmesi renkli görüntülere sahne oldu. Seyhan Nehri kıyısındaki Galleria Festival Alanı'nda devam eden Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri'nde halkın gönlünde taht kuran sanatçılardan Derya Uluğ, ücretsiz halk konseri verdi. Şenlik alanını dolduran binlerce Adanalı, Derya Uluğ'un şarkılarına eşlik ederek, coşkuyla alkışladı. Şenlik meydanına akın eden vatandaşlar, Ramazan kültürünü yansıtan tasavvuf müziği ve sema gösterisinin yanı sıra animatörlerin heyecan dolu renkli gösterileriyle de hoşça vakit geçirdi.