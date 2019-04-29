(Görüntülü)Büyük Sinagogu'nda Yasmin Levy konseri

TÜRKİYE'de geniş bir dinleyici kitlesine sahip İsrailli şarkıcı Yasmin Levy, Edirne Büyük Sinagog'da verdiği konserle hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. Türkiye'de geniş dinleyicisi olan İsrailli şarkıcı Yasmin Levy, Vakıf Haftası nedeniyle Edirne Büyük Sinagog'da konser verdi. Saat 20.00'de başlayan konsere Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, kurum müdürleri Yahudi cemaati ve çok sayıda Edirneli katıldı. Latin ve Sefarad müziğiyle Flamenko, Tango ve Fadoların divası Yasmin Levy, siyah üstü transparan elbiseyle çıktığı sahnede söylediği şarkılarıyla geceye katılanlara unutamayacakları bir gece yaşattı. Levy'nin, şarkı aralarında bozuk Türkçesi kalabalığa hitap etmesi gülüşmelere neden oldu. Sanatçı, küçük yaşından bu yana İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay dinlediğini söyledi. Orhan Gencebay hayranı olduğunu her fırsatta dile getiren Levy, gecede sanatçı Gencebay'ın 'Dil Yarası' adlı şarkısını kendi dilinde söyledi. Gecenin sonunda Yasmin Levy'e Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, çiçek verirken Edirne Valisi Ekrem Canalp'ta Edirne Kari işlemeli tablo hediye etti. Vali Canalp, hediye sonrası yaptığı konuşmada, "Güzel geceyi organize eden Türkiye'deki Yahudi toplumunun bütün fertlerine teşekkür ediyorum. Bir sorunun cevabını bu akşam burada buldum. Kafamdaki soru şuydu, 'Yasmin Levy'i bu kadar meşhur eden, Türkiye'de bu kadar meşhur eden, belki kendi memleketinden de daha çok meşhur eden nedir?' diye. Bu akşam burada bu sorunun cevabını hep birlikte görmüş olduk. Yasmin Levi'nin sadece babası bizden değil, aynı zamanda ruhu da bizden" dedi.