(Görüntülü) Burcu Güneş, coşturdu

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () MERSİN'in Anamur ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Kültür ve Muz Festivali'nin ikinci gününde sevilen sanatçı Burcu Güneş sahne aldı. Anamur Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen festivale Başkan Mehmet Türe, KKTC Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu'nun yanı sıra yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Festivalde ilk olarak Anamur Belediye konservatuarı halkoyunlarını sergiledi. Ardından Ankara Fogmet ve Kuzey Kıbrıs Çatalköy Belediyesi halk dansları topluluğu sahne aldı. KIBRIS BARIŞ HAREKATI ANILDI Festivalde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Rum işgalinden kurtarılmasının 44'ncü yıldönümü de anıldı. Başkan Türe, yaptığı konuşmada KKTC Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş, Türkiye Başbakanı Merhum Bülent Ecevit ve Rumlar tarafından esir alındıktan sonra acımasızca şehit edilen Yüzbaşı Cengiz Topel'i de rahmetle andı. Çatalköy Belediye Başkanı Hulusioğlu da yaptığı kısa konuşmada, Barış Harekatı'nın karargah noktası olan Anamur'da olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Anamur halkına teşekkür etti. Her iki başkan ve Azerbaycan temsilcisi Natieva, Türk Bayrağı, KKTC Bayrağı ve Azerbaycan Bayrağını sağlayarak Türk dünyasında birliğin devam ettiğini söyledi. Geçen yıl yasaklanan havai fişek gösterileri bu yıl yapılmazken Çevre Platformu, Burcu Güneş'in sahnesine, 'Balık çiftliklerini kurdurtmayız, Denizimizi kirletmeyiz' yazılı dev bir pankart açtı. Başkanı Türe, Türkiye'nin en temiz denizinin Anamur'da olduğunu belirterek balık çiftliklerinin kurulmasına karşı olduklarını söyledi. GÜNEŞ COŞTURDU Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan ünlü sanatçı Burcu Güneş, 'Çıkmaz sokaklar', 'Ağır Yar', 'Gül Kokusu', 'Aşkın Beni Baştan Yazar' gibi parçaları ile hayranlarını mesh etti. Sahnede Türküler ve oyun havalarından da güzel bir dinleti sunan Güneş, konserin bir bölümünde sergilediği davul şov dansı ile alanı dolduran on binleri coşturdu. Güneş, şov sırasında davulu çalan arkadaşına da Anamur muzu ikram etti. Slov şarkılarda cep telefonlarının ışıklarını yakarak Güneş'e eşlik eden gençler oyun havalarında da yerlerinde duramadı. Burcu Güneş'in, "Kuşlara, kedilere köpeklere bakıyor umusunuz?" sorusuna alanı dolduranlar tarafından alkışlı evet yanıtı buldu. Konserin sonunda Başkan Türe sanatçıya günün anısına muzlu kadın heykeli, Anamur muz hevengi ve çiçek verdi. Daha sonra ise Başkan Türe ve Güneş öz çekim yaparak geceyi ölümsüzleştirdi.