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(Görüntülü) Bodrum'da sahne alan Gülşen hayranlarını coşturdu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sahne alan pop müziğinin ünlü isimlerinden Gülşen, hayranlarını coşturdu. Bodrum'daki Antik Tiyatro'da bir organizasyon firması tarafından düzenlenen konserde sahne alan Gülşen'i, yaklaşık 2 bin kişi...

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sahne alan pop müziğinin ünlü isimlerinden Gülşen, hayranlarını coşturdu.

Bodrum'daki Antik Tiyatro'da bir organizasyon firması tarafından düzenlenen konserde sahne alan Gülşen'i, yaklaşık 2 bin kişi izledi. İzleyiciler arasında kıvrak danslarıyla tanınan ünlü şarkıcı Fatih Ürek de yer aldı. Beyaz kostümü ve sarı saçlı, yeni imajı ile sahneye çıkan Gülşen, konserine 'Dan Dan' isimli şarkısı ile başladı. 'Yatcaz Kalkcaz Ordayım' şarkısı ile konserine devam eden Gülşen'e sahnede 4 dansçı da eşlik etti. Danslarla konserini renklendiren Gülşen'e bazı şarkılarda, hayranları bulunduğu yerden eşlik etti. İki saat süren konserin sonunda Gülşen, uzun süre alkış aldı.

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