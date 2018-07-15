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(Görüntülü) Bodrum Antik Tiyatro'da Funda Arar rüzgarı

BODRUM'da sahne alan pop müziğin güçlü vokallerinden Funda Arar, hayranlarına nostalji gecesi yaşattı. Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan şarkıcı Funda Arar'ı 1700 hayranı izledi. Beyaz dekolte kıyafeti ile sahneye gelen Funda Arar konserine,...

BODRUM'da sahne alan pop müziğin güçlü vokallerinden Funda Arar, hayranlarına nostalji gecesi yaşattı. Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan şarkıcı Funda Arar'ı 1700 hayranı izledi. Beyaz dekolte kıyafeti ile sahneye gelen Funda Arar konserine, "Bodrum'da olmak kadar güzel bir şey var mı? Bodrum'da her şey insana bir başka güzel geliyor. Bu akşam sizler de çok güzelsiniz. İnşallah güzel bir konserimiz olacak, hep birlikte eğleneceğiz" diyerek başladı. Ünlü şarkıcı, konserinde 'Gamsız', 'Benim İçin Üzülme', 'Hayatın Hesabı', 'Geçmez Yara', 'Ateş Düştüğü Yeri Yakar', 'Yak Gel', 'Camdan Kalp', 'Karartma Günleri', 'Sevda Yanığı' ve 'Arapsaçı' şarkılarını seslendirdi. Sıcak hava nedeniyle, sahneye konulan vantilatörlerle serinlemeye çalışan Funda Arar, şarkılarıyla olduğu kadar sahne performansıyla da dikkati çekti. 2 saat süren nostaljik konserde, hayranları da bulunduğu yerde dans ederek şarkılara eşlik etti.

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