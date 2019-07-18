'ROLEX' şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve 600 milyonu geçen video izlenme rakamlarına sahip Ayo-Teo kardeşler, Antalya'nın Alanya ilçesinde dövme yaptırdı. ABD müzik listelerinde 'Rolex' şarkısıyla üst sıralardan yer alan Ayo-Teo kardeşler, Alanya'ya geldi. Ünlü ikili, ilçede hizmet veren ve yurt dışında katıldıkları dövme yarışmalarında birçok derece kazanarak adını duyuran 'Cleopatra İnk Tattoo' adlı dövme stüdyosunu ziyaret etti. Ayo-Teo kardeşler, birçok ünlü isimin dövmelerini yapan işletmede dövme yaptırdı. İkili, dövme yaptırdıktan sonra pek çok yerli ve yabancı turistle fotoğraf çektirdi. 'ALANYA'YI HOLLYWOOD GİBİ BULDUK' Ayo-Teo kardeşler Alanya'yı çok beğendiklerini söyledi. Ayo, "İlk defa Alanya'ya geliyoruz ve gerçekten çok güzel. Hollywood gibi bulduk burayı. Burada dövmemi de yaptırdım. Akşam bir eğlence merkezinde şovumuz var. Yeni 2 şarkımızı da orada fanlarımız için söyleyeceğiz" dedi.
(Görüntülü) Ayo-Teo kardeşler Alanya'da dövme yaptırdı
'ROLEX' şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve 600 milyonu geçen video izlenme rakamlarına sahip Ayo-Teo kardeşler, Antalya'nın Alanya ilçesinde dövme yaptırdı. ABD müzik listelerinde 'Rolex' şarkısıyla üst sıralardan yer...
18 Temmuz 2019 Perşembe 15:47
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