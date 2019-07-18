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(Görüntülü) Ayo-Teo kardeşler Alanya'da dövme yaptırdı

'ROLEX' şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve 600 milyonu geçen video izlenme rakamlarına sahip Ayo-Teo kardeşler, Antalya'nın Alanya ilçesinde dövme yaptırdı. ABD müzik listelerinde 'Rolex' şarkısıyla üst sıralardan yer...

'ROLEX' şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve 600 milyonu geçen video izlenme rakamlarına sahip Ayo-Teo kardeşler, Antalya'nın Alanya ilçesinde dövme yaptırdı. ABD müzik listelerinde 'Rolex' şarkısıyla üst sıralardan yer alan Ayo-Teo kardeşler, Alanya'ya geldi. Ünlü ikili, ilçede hizmet veren ve yurt dışında katıldıkları dövme yarışmalarında birçok derece kazanarak adını duyuran 'Cleopatra İnk Tattoo' adlı dövme stüdyosunu ziyaret etti. Ayo-Teo kardeşler, birçok ünlü isimin dövmelerini yapan işletmede dövme yaptırdı. İkili, dövme yaptırdıktan sonra pek çok yerli ve yabancı turistle fotoğraf çektirdi. 'ALANYA'YI HOLLYWOOD GİBİ BULDUK' Ayo-Teo kardeşler Alanya'yı çok beğendiklerini söyledi. Ayo, "İlk defa Alanya'ya geliyoruz ve gerçekten çok güzel. Hollywood gibi bulduk burayı. Burada dövmemi de yaptırdım. Akşam bir eğlence merkezinde şovumuz var. Yeni 2 şarkımızı da orada fanlarımız için söyleyeceğiz" dedi.

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