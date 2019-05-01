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(Görüntülü) Aydilge, öğrencilerle buluştu

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Bahar Şenliği'nde sahneye çıkan şarkıcı Aydilge, söylediği parçalarla öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı. KSÜ'de pazartesi günü başlayan Bahar Şenliği, Aydilge konseriyle sona...

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Bahar Şenliği'nde sahneye çıkan şarkıcı Aydilge, söylediği parçalarla öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.

KSÜ'de pazartesi günü başlayan Bahar Şenliği, Aydilge konseriyle sona erdi. KSÜ Avşar Kampüsü'nde gerçekleşen konsere öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Sevilen şarkılarını öğrencilerle birlikte söyleyen Aydilge'ye konser sırasında KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can tarafından çiçek verildi. Can, Aydilge'nin eşi Utku Barış Andaç'a da Mera işi ceviz oyma sandık hediye etti. Hediye öncesi sorduğu 'Eğleniyor musunuz?' sorusuna öğrencilerden eve cevabı alan Rektör Niyazi Can, "Performansınız yüzde bin. İnşallah bu performansınızı finallerde de göstereceksiniz" dedi.

Hediye takdiminin ardından konserine devam eden Aydilge, repertuarında özellikle hareketli şarkılarıyla geniş yer verirken, öğrenciler tüm parçalarla eşlik ederek şarkıları Aydilge ile birlikte söyledi.

 

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