Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

(Görüntülü) Anne Marie, Antalya'da sahneye çıktı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - İNGİLİZ şarkıcı Anne Marie, Antalya'nın Serik ilçesinde yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin kişiye konser verdi. Anne Marie, "Türkler çok iyi insanlar, Türk misafirperverliği muhteşem" dedi.  2016...

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - İNGİLİZ şarkıcı Anne Marie, Antalya'nın Serik ilçesinde yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin kişiye konser verdi. Anne Marie, "Türkler çok iyi insanlar, Türk misafirperverliği muhteşem" dedi. 

2016 yılında 'Rockabye' şarkısıyla adını duyuran ve birçok müzik listesinde 1 numaraya yükselen İngiliz şarkıcı Anne Marie, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf & SPA Resort Otel'de konser verdi. Otelde konaklayan yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konserine "Merhaba Türkiye, Merhaba Antalya" diye başlayan Anne Maria, "Türkler çok iyi insanlar, Türk misafirperverliği muhteşem" dedi. 

Sahne önündeki hayranlarıyla tokalaşan Anne Maria, sempatik tavırlarıyla beğenildi. Türkiye'deki ikinci konserini veren İngiliz şarkıcı 1 saat boyunca sevilen parçalarını seslendirdi. Anne Marie konser sonrası hayranlarına imza ve fotoğraf verdi.

Konserden 2 gün önce otele gelen Anne Marie, konaklayacağı ultra lüks villaya Türk halısı koydurdu. Ayrıca hayranlarına özel olarak istediği kalemle imza veren Anne Marie'ye butler (kâhya), aşçı, servis ve temizlik elemanı olmak üzere toplam 10 kişilik ekip hizmet etti. Havalimanından helikopterle otele getirilen Anne Marie'ye havada kısa bir Antalya turu da yaptırıldı.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325