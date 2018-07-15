(Görüntülü) Alexandra Stan coşturdu

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), () - ROMANYALI şarkıcı Alexandra Stan, Sakarya'nın Karasu ilçesinde verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Alexandra Stan, Karadenize sahili olan Sakarya'nın turistik ilçesi Karasu'ya erken saatte gelerek, gününü plajda güneşlenerek geçirdi. Pop müzik şarkıcısı Alexandra Stan, gece ise Karasu'daki bir eğlence mekanında konser verdi. Söylediği şarkılarla dinleyenleri coşturan güzel şarkıcı, ekibiyle birlikte yaptığı dans şovlarıyla ilgiyle izlenildi. Alexandra Stan, yıldız şeklinde göğüslerini kapatan transparan kıyafeti ile de dikkat çekti.