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Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı
BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen, Bursa’da hayranlarının karşısına çıktı. Kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine...
MAGAZİN 06.10.2019, 12:38
BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen, Bursa’da hayranlarının karşısına çıktı. Kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Türken, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranlarını ‘Aşktır’ adlı şarkısıyla selamlayan Gökhan Türkmen, ardından 'Sen İstanbulsun' ve 'Çatı Katı’nı okudu. Konserinin ikinci bölümünde gitarını eline alan ünlü sanatçı, solo performansıyla şarkılarını akustik versiyonlarıyla seslendirdi. İlerleyen dakikalarda hareketli şarkılarla coşkuyu arttıran, 2 saat sahnede kalan Gökhan Türkmen, performansıyla göz doldurdu.
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen, Bursa’da hayranlarının karşısına çıktı. Kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Türken, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranlarını ‘Aşktır’ adlı şarkısıyla selamlayan Gökhan Türkmen, ardından 'Sen İstanbulsun' ve 'Çatı Katı’nı okudu. Konserinin ikinci bölümünde gitarını eline alan ünlü sanatçı, solo performansıyla şarkılarını akustik versiyonlarıyla seslendirdi. İlerleyen dakikalarda hareketli şarkılarla coşkuyu arttıran, 2 saat sahnede kalan Gökhan Türkmen, performansıyla göz doldurdu.
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|-2
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