Global Model of The World'un kraliçesi Kırımlı güzel

Kemer'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen Global Model of The World Güzellik Yarışması, final gecesiyle tamamlandı. Gecede geleneksel kıyafetler, bikini ve gece kıyafetleriyle sahneye çıkan güzeller, şarkı ve dans gibi yeteneklerini sergiledi.
Gecenin sonunda kraliçe tacını, Kırım'dan yarışmaya katılan Katerina Andreeva taktı. İkinciliği Rus Angelina Gorbunova (18) elde etti. Üçüncülük tacını Belarus'tan yarışmaya katılan Anastasia Kupinskaya (22), dördüncülük tacını ise Rus Ekaterina Kamensky (23) taktı.
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