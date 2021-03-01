Genç sanatçıdan büyük başarı

Sanatçı Didem Yalınay Cité Internationale des Arts sanatçı programına seçildi

Institut français Türkiye tarafından Fransız uluslararası sanat kurumu Cité Internationale des Arts’ın sanatçı konaklama programına aday gösterilen Didem Yalınay, tüm dünyadan 24 sanatçının seçildiği programa kabul edildi.

Yalınay, 2021 Ekim ayından itibaren 6 ay boyunca Paris’te kalarak Cité Internationale des Arts bünyesinde çalışmalarını sürdürecek.

Didem Yalınay akademi ve sanat alanında çalışmalar sürdüren bir jenaratif sanatçı. Bilim ve sanatı iç içe gören bir yaratıcılıkla ilerleyen Yalınay, sanat projelerini jenaratif enstalasyonlar kurarak sergilemektedir.

2018’de BM için gerçekleştirdiği bir ortak çalışma « Bağlantı(lar) » adlı jeneratif enstalasyonu CerModern’de ve Sonar2019 gibi dijital sanatla ilgili uluslararası önemli platformlarda sergilendi.

Yalınay, teknoloji üzerine yaptığı sorgulamaları Paris ve İstanbul merkezli yürüttüğü « Veri Dünyasında Ara Boşluk » adlı uluslararası bir jeneratif kamusal alan sanat projesiyle ileriye taşıyor.

2019 yılında ‘BMCT’ sanat rezidansı projesi kapsamında yine Fransa’da Le Cube’de çalışmalarını sürdüren Yalınay, Le Cube’deki 20 metrekarelik alan olan Labo’yu tamamen kapsayıcı bir jeneratif ortama dönüştürdü. Çalışmaları sonucunda büyük bir hologram ekran tasarlamak gibi teknik olarak önemli buluşlar gerçekleştirdi.

“Teknolojiye yaklaşımımızın araçsal olduğunu söyleyebiliriz oysa ki teknoloji bağlantılı olduğumuz gerçeğini içeriyor” diyen sanatçı teknolojinin gerçek potansiyelini ortaya çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor.