(Fotoğraflı bülten dağıtımı) Beymen Bemojiler yenilendi

İSTANBUL, () – DÜNYA modasının öde gelen markalarını modaseverlerle buluşturan firmalardan biri olan Beymen’in, eğlenceli ve renkli aplikasyonu Beymen Bemoji güncellendi.

İngiliz illüstratör Kate Philipson tarafından, Beymen dünyası ve trendlerden ilham alınarak tasarlanan, moda, duygular, lifestyle, doğa ve tipografi gibi farklı kategorilerdeki emojilerden oluşan Beymen Bemoji, yeni sezonda eklenen klavyeye ekleme özelliğiyle tüm yazışmaları kişişelleştirme imkanı sunuyor. 2017 İlkbahar Yaz sezonunda moda dünyasını etkisi altına alan maksimalist tavırdan ilham alınarak yenilenen uygulamaya; çiçekler, sevimli hayvanlar, yaz partilerinin eğlenceli ikonları, esprili sloganların yer aldığı yeni yaz ikonları dahil oldu. Uygulama Apple Store ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebiiyor.

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