Real Madrid Kulübü, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transferi konusunda Juventus ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
flaş
Real Madrid Kulübü, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transferi konusunda Juventus ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
10 Temmuz 2018 Salı 18:37
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Dr. Çiftçi: Diyabet hastalarının yüzde...
- 2(Görüntülü) 'Yetişkinlerin zarar...
- 3'Yetişkinlerin zarar verdiği çocuklar,...
- 4'Yetişkinlerin zarar verdiği çocuklar,...
- 5'Kısırlık üreme hücrelerinden...
- 6(Görüntülü) Ağabeyi kas hastalığından...
- 7Ağabeyi kas hastalığından ölen Mert...
- 8“Kardeş kıskançlığının derecesi...
- 9"Tükürük miktarının azalması...
- 10(Görüntülü) Gümüşhane'de 51...
- 1Masalsever çocuklar 'Yaşam Vadisi’nde...
- 2KKTC Başbakanı Tufan Erhürman DAÜ’yü...
- 3(Görüntülü) Van'da kurulan 'Çocuk...
- 4(Görüntülü) Van'da kurulan 'Çocuk...
- 5Van'da kurulan 'Çocuk Üniversitesi'...
- 6“50 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyaç...
- 7Tatilde öğrenme kaybına dikkat
- 8İAÜ öğrencileri Türkiye’yi uzaya...
- 9“Çocuklarınızla ilişkinizde şefkatli,...
- 10(yeniden)“Siyaset bilimi ve kamu yönetimi...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
17.9B Takipçi
SON DAKİKA
- 1DHA YURT - DİCLE NEHRİ'NDE MAHSUR...
- 2Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir'de...
- 3Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir'de...
- 4Dicle Nehri'nde mahsur kalan 12 kişi...
- 5DHA YURT BÜLTENİ-19
- 6Evi için çatıya çıktı
- 7Antalya’da FETÖ’den 8 tutuklama
- 8Tokat'ta 3,5 yaşındaki Evrim, kayıp...
- 9Yalova'da TIR'ın altında kalan...
- 10Yalova'da TIR'ın altında kalan...
- 115 mahrem subay adliyeye gönderildi (2)
- 125 mahrem subay adliyeye gönderildi (2)
- 13Belediyeden 'seksek' uygulaması
- 14Hareket halindeki otobüste yolcu-şoför...
- 15Daire fiyatına açık artırma ile 'tay'...
- 16Daire fiyatına açık artırma ile 'tay'...
- 17Tokat'ta 3,5 yaşındaki Evrim, kayıp
- 18(GENİŞ HABER) TEM Otoyolu'nda trafik...
- 19(GENİŞ HABER) TEM OTOYOLU'NDA TRAFİK...
- 20Bihter'in annesi ile Beren'in...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:17
|05:34
|13:21
|17:20
|20:46
|22:43