Ferhat Göçer Ramazan bayramında Wome Deluxe'de

İSTANBUL, () –Yaklaşan Ramazan Bayramı'nın iç turizme büyük bir hareketlilik kazandırması bekleniyor. Sanatçı Ferhat Göçer de bayramda Antalya'nın gözde turistik mekanlarından Wome Deluxe'de konser verecek.

Wome Deluxe Genel Müdürü Yusuf Gerçeker, “Geçtiğimiz Ramazan’da olduğu gibi bu Ramazan’da da misafirlerimize Ramazan’ın manevi duygularını yaşatmaya çalıştık. Bu duyguları Ramazan Bayramı’nda da taçlandırmaya hazırlanıyoruz. Bayramda bir hafta konaklayan misafirimizin 1 günü, 10 gün konaklayan misafirimizin 2 günü bizden olmak suretiyle bayram hediyesi sunuyoruz. Kampanyamız 11-24 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. Avantajlı kampanyamızın yanı sıra; bu bayramda Ferhat Göçer de eşsiz yorumlarıyla Wome’da olacak. Yine yaz boyunca her hafta sonu yaz konserlerimiz olacak. Ferhat Göçer’den Resul Dindar’a, Deniz Toprak’tan Sevcan Orhan’a kadar birçok sanatçı otelimizde konserler verecek” diye konuştu.

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