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Ferhat Göçer ile ENBE aynı sahnede

İSTANBUL () FERHAT Göçer ile ENBE Orkestrası aynı sahnede buluşup müzik ziyafeti sunacak. Beyoğlu'nun en önemli kültür, sanat, eğlence merkezlerinden Grand Pera, 24 Şubat Cuma akşamı saat 20.00'de Ferhat Göçer ile ENBE Orkestrası'nı...

Ferhat Göçer ile ENBE aynı sahnede

İSTANBUL () FERHAT Göçer ile ENBE Orkestrası aynı sahnede buluşup müzik ziyafeti sunacak.

Beyoğlu'nun en önemli kültür, sanat, eğlence merkezlerinden Grand Pera, 24 Şubat Cuma akşamı saat 20.00'de Ferhat Göçer ile ENBE Orkestrası'nı ağırlayacak. Emek Sahnesi'nde gerçekleşecek konserde Ferhat Göçer klasikleşmiş ve hit parçalarını Türk müziğinin dünyaya açılan kapısı ENBE Orkestrası ile birlikte seslendirecek. Behzat Gerçeker yönetiminde çok özel bir repertuar hazırlayan ENBE Orkestrası ile Ferhat Göçer müzikseverlerin nefesini kesecek.

(FOTOĞRAFLI)

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