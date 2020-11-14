Felis Ödülleri Sahiplerini buldu

Pazarlama ve reklam sektörünün en prestijli ödül programlarından biri olarak 15.’si düzenlenen Felis Ödülleri’nin ikinci ve son gecesinde; kategori birincileri ve büyük ödüllerin yanı sıra Yılın Yaratıcı Ajansı, Yılın Prodüksiyon Ajansı ve Yılın Bağımsız Ajansı ödülleri sahiplerini buldu.

Felis 2020’nin ilk gecesinde ise Yılın Medya Ajansı, Yılın PR Ajansı, Yılın Reklamvereni ve Yılın Markası ödülleri sahiplerini bulmuştu.

İkinci Gecede 7 Büyük Ödül Sahiplerini Buldu

Felis Ödül töreninin 13 Kasım’da gerçekleştirilen ikinci gecesinde Havas İstanbul, “Kuşlar Geri Dönüyor”, “Hayrat” ve “Bir Gölü Kurtarmak” projeleri ile Açıkhava, Marka Deneyimi ve Aktivasyon ve Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bölümlerinde üç büyük ödüle layık görüldü.

Markalı İçerik ve Eğlence Bölümünde “Mucize Bir Dönüşüm” projesi ile Circus büyük ödülü alırken, Film Bölümü’nde ise büyük ödülü “Yanlarında Ol Diye Allianz Seninle” projesi ile Concept İstanbul kazandı.

PR Bölümünde büyük ödülü “#BirTeşekkür” projesi ile BLAB alırken; Radyo Bölümü ödülünü “Honda Orijinal Yedek Parça - Metro Fm / Metre Fm” çalışması ile BÜRO aldı.

Yılın Yaratıcı Ajansı, Yılın Prodüksiyon Ajansı ve Yılın Bağımsız Ajansı açıklandı

Yılın Yaratıcı Ajansı ödülü Havas İstanbul’a giderken, Yılın Prodüksiyon Ajansı Ödülü’nün sahibi Norr Film oldu. Yılın Bağımsız Ajansı ödülünü ise Rafineri aldı.