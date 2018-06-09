Fatma Girik: Talat Bulut, doğru düzgün bir aile babasıdır

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü oyuncu Fatma Girik, kahvaltı üzerine restoran açan arkadaşının işletmesinde garsonluk yaptı. Restorana gelen müşterilerden sipariş alıp, servis yapan Girik, oyuncu olarak da garsonluk yapmadığına dikkat çekerek, farklı bir deneyim yaşadığını söyledi. Girik, Talat Bulut'la ilgili taciz iddiaları için de,"Böyle bir şey imkansız, doğru düzgün bir aile babasıdır" dedi.Ünlü sinema oyuncusu Fatma Girik, Bodrum'un Dağbelen Mahallesi'nde kahvaltı üzerine işletme açan aile dostları Defne Güner'e destek vermek için ziyarette bulundu. Mekanda kahvaltı da yapan Girik, ardından işe koyularak iş önlüğünü taktı. Sipariş defterini ve kalemini eline alan Girik, restorana gelen müşterilerden siparişlerini aldı, servislerini yaptı ve çaylarını doldurdu. Güler yüzlü olarak müşterilerle ilgilenen Girik, yaptığı şakalarla dikkat çekti. Girik'in müşterilere, "Ödemeyi nasıl yapacaksınız" sorusuna "kredi kartı" yanıtı verilmesi üzerine "Bu ödeme şekli çok klasik. Öpücük kabul ediyoruz" demesi güldürdü. Müşteriler de Girik'i öpmek için sıraya girdi. Keyifli bir gün geçiren Girik, 3 hafta önce yeni mekan açan aile dostlarına destek olmak amacıyla geldiğini ve garsonluk yaparak destek olmak istediğini söyledi.Kalçasına 1,5 yıl önce protez takılan Girik, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Girik, "Sağlık durumum iyi. Ama biraz naz yapıyorum sizlere. Onun dışında da çok oturduğum zaman, dizim kilitleniyor. Başka bir sıkıntım yok" dedi.Arkadaşlıkla ilgili de konuşan Girik, "Seni seviyorum, canım cicim ile olmuyor. Arkadaşlık, dostluk başka bir şey. Başka şeylerle belli etmek lazım. Onun için Defne'ye yardım etmeye çalışıyorum, çalıştığım kadar işte. Çok keyifliydi benim için, filmlerde de hiç garson rolünü oynamadım, değişiklik oldu" dedi.'ORİJİNAL PROJE GELSİN'Gelen proje teklifleri olduğunu da söyleyen Girik, orijinal bir proje teklifi beklediğini belirterek, "Hep aynı şeyler, bir tane orijinal bir şey gelsin. Oradan çalma, buradan çıkma olmasın. Dizi, film seyrediyorum. Seyrederken şimdi bunu diyecek diyorum, onu söylüyor. Şimdi böyle olacak diyorum, aman sonra da bu olur diyorum ve kapatıyorum. Sahiden de öyle oluyor orijinal bir çalışma olursa değerlendirebilirim" dedi. Yeşilçam oyuncularına yeni projelerde yer verilmemesine de tepki gösterdi.SANATÇI ARKADAŞI BULUT'A DESTEK.Talat Bulut'un set çalışanını taciz ettiği iddialarına da değinen Girik, "En sevdiğim ve en beğendiğim sanatçılardan birisi Talat Bulut. Doğru düzgün bir aile babasıdır. Böyle bir şey imkansız, kalıbımı basarım yani onun adına. Duyunca çok şaşırdım. Niye herkes çıkıp zamanında söylememiş. Korkmuşlar mı Talat Bulut'tan. Çünkü yalan herhalde, arka arkaya ortaya çıkınca inandırıcı olmuyor" dedi.

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