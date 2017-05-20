Fatih Ürek, Pasha'yı salladı

BODRUM'daki Pasha Clup'ta sahneye çıkan ünlü şarkıcı Fatih Ürek, hayranlarına hareketli ve eğlenceli bir gece yaşattı.Gümbet Mahallesi'ndeki Barlar Sokağı'nda yer alan Pasha Clup'ta sahne alan Fatih Ürek'i, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın da aralarında olduğu yaklaşık 2 bin kişi izledi. Ürek, yaptığı danslarla geceye renk kattı. Sallaya sallaya parçasıyla sahneye çıkan Ürek, "Bismillah dedik yazı açtık. Yazlar gelsin hayatımız yazlar gibi olsun inşallah. Hep böyle coşkulu olsun. Bir arada herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bu kadar güzel yürekli insan varken Türkiye'mize bir şey olmaz" diyerek, eğlenenler ile birlikte 10'uncu Yıl Marşı'nı söyledi. Hareketli parçalarıyla hayranlarını eğlendiren Ürek, keyifli bir gece yaşattı.Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ürek, "Bodrum'da olduğum için çok mutluyum, Bodrum benim için çok özel. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen festival için buradayım. Yeni bir şarkı yapıyorum ve önümüzdeki günlerde bir sürprizim olabilir. Çok şaşırtıcı bir şey olabilir" dedi. Yakın zamanda mide küçültme operasyonu geçiren Ürek, "Eğer insanların vücutların buna müsait ise ve doktorları bunu onaylıyor ise yaptırsınlar derim. Ben çok mutluyum. İnsanların kendilerine iyi bakmaları gerekiyor. Durmalarına gerek yok. Çünkü bütün gün sistem çalışıyor. Hayatın değişmesi ve bakış açısının değişmesi gerekiyor. Ondan sonra mutlu oluyorsunuz" dedi.

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