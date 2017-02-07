Fatih Ürek'den Uludağ'da 'Kum Gibi'

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, düzelenen Winterfest etkinlikleri kapsamında Fatih Ürek, konser verdi. Hareketli şarkılarıyla tanınan Ürek, Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını söyleyince büyük alkış aldı.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da düzenlenen Winterfest, tüm hızıyla devam ediyor. Yüzlerce tatilci ve üniversite öğrencisinin katılım sağladığı festivalde, Fatih Ürek, Grand Yazıcı Arena'da sahneye çıktı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Ürek, kendisini dinleyen yüzlerce hayranına sevilen şarkılar söyledi. Fatih Ürek, şarkı aralarında espiriler yaptı. Ürek, yaptığı dans şovları ile de, hayranlarından büyük alkış aldı.Hareketli kişiliği ve coşkulu şarkılarıyla bilinen ünlü sanatçı Fatih Ürek, Ahmet Kaya'nın şarkısı 'Kum Gibi'yi söyledi. Yüzlerce gencin, kendisine eşlik eşlik ettiği Fatih Ürek, hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Winterfest organizasyonu kapsamında yarın gece, Selami Şahin sahneye çıkacak.



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