Eskişehir’de 'Teoman' rüzgarı

ESKİŞEHİR’de sahne alan Teoman söylediği şarkılarla alanı dolduran hayranlarını coşturdu.Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi tarafından organize edilen konserde ünlü şarkıcı Teoman sahne aldı. Teoman'ın sahneye çıkışı öncesinde 10’ncu yıl marşı çalınırken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt sahneye çıkarak öğrencileri selamlama konuşması yaptı. Ardından Porsuk Çayı kenarında kurulan platformda sahneye ünlü şarkıcı Teoman çıktı. Çoğunluğu üniversite öğrencisi olan Teoman hayranları cep telefonlarının ışıklarını yakarak güzel bir görüntü oluşturdu.ÇAYIN İKİ TARAFI DA HAYRANLARIYLA DOLDUTeoman sahnede en sevilen şarkılarını seslendirirken, onu görmek isteyen hayranları ise Porsuk Çayı’nın iki tarafını da doldurdu. Bazıları da çay kenarındaki çimlerde oturarak konseri izledi. Ünlü şarkıcı Teoman söylediği şarkılarla Eskişehirlileri coştururken, hayranları da gönüllerince eğlendi.

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