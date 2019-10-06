Erol Evgin'den unutulmaz gece

Türk pop müziğinin efsane ismi Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kerki - Solfej’in düzenlediği “Erol Evgin 50. Yıl Konserleri” kapsamında İzmir Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluştu.

Unutulmaz gece

Dört neslin birlikte hep bir ağızdan şarkılar söylediği konserinde 2,5 saat sahnede kalan Sanatçı, açıkhava tiyatrosunu dolduran hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Birlik mesajı

Konserinin ilerleyen saatlerinde “Aldım Başımı Gidiyorum” şarkısını söyleyen Erol Evgin; “Aldım Başımı Gidiyorum dedim; ama alıp başımızı gitmeye hiç niyetimiz yok. Zaten gidecek başka yerimiz de yok. Bin yıldır vatanımız, memleketimiz olan bu topraklar üzerinde dostça, kardeşçe birlik ve beraberlik içinde sonsuza dek yaşamaya kararlıyız” sözleriyle verdiği birlik ve beraberlik mesajının ardından “Memleketim” şarkısını söyledi.

Evgin, konserini izleyenlerin ayakta ve büyük bir coşkuyla eşlik ettiği “İzmir Marşı” ile sonlandırdı.