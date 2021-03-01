Erdoğan'a hakaretten yargılanan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında berat kararı

Türk Tiyatro tarihinin ve Sinema Sanatı Beyaz Perde'nin önemli isimlerinden Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın konuk oldukları bir televizyon programında yaptıkları konuşmada, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işledikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada beraat kararı çıktı.

Sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın bir televizyon kanalındaki sözlerine ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan haklarında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, tutuksuz sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın "Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret" suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.



Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini talep ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Davayı karara bağlayan mahkeme, suçun maddi unsurlarının somut olayda gerçekleşmemesi nedeniyle sanıkların "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.