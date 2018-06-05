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Ekranların en çok konuşulan dizisi Diriliş Ertuğrul oldu

TELEVİZYON ekranlarının en çok konuşulan dizisi 332 haberle 'Diriliş Ertuğrul' oldu. Dizilerin birbiri ardına final haberleri ise TV sayfalarında en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Ajans Press, mayıs ayının televizyon raporunu...

Ekranların en çok konuşulan dizisi Diriliş Ertuğrul oldu
TELEVİZYON ekranlarının en çok konuşulan dizisi 332 haberle 'Diriliş Ertuğrul' oldu. Dizilerin birbiri ardına final haberleri ise TV sayfalarında en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

Ajans Press, mayıs ayının televizyon raporunu açıkladı. Medya incelemesine göre, geçtiğimiz aylarda yaşanan final haberleri izleyicinin ve medyanın gündeminde yer aldı. Mayıs ayının en çok konuşulan yapımı ise nisan ayında da haber üstünlüğü sağlayan Diriliş Ertuğrul oldu. Dizi 332 haberle yazılı basının en çok konuştuğu yapım oldu.

EN ÇOK KANAL D DİZİLERİ KONUŞULDU

Star TV’de yayımlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisi, hakkında çıkan 217 haberle listenin ikinci sırasına yerleşti. ATV’de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 207 haberle en çok konuşulan üçüncü yapım olurken; Show TV’nin dizisi Çukur ise 204 yazılı basın haberine konu olarak en çok konuşulan televizyon dizileri sıralamasında dördüncü oldu. ATV’de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz ise 187 haberle beşinci sırada yer aldı. En çok konuşulan dizilerin kanalları incelendiğinde ise, Kanal D’den dört, ATV’den iki, Star TV’den iki, FOX, TRT ve Show TV’den ise birer dizi yer aldı.

(FOTOĞRAF)

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