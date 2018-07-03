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Ekranların en çok konuşulan dizileri belli oldu

TELEVİZYON ekranlarının en çok konuşulan dizileri belli olurken, yaz dizileri ve sezon finalleri ayın en çok konuşulanları arasında yer aldı. Ajans Press, haziran ayının televizyon raporunu çıkardı. Medya incelemesine göre, yaz dizilerinin...

Ekranların en çok konuşulan dizileri belli oldu
TELEVİZYON ekranlarının en çok konuşulan dizileri belli olurken, yaz dizileri ve sezon finalleri ayın en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Ajans Press, haziran ayının televizyon raporunu çıkardı. Medya incelemesine göre, yaz dizilerinin start alması ve sezon finalleri izleyiciyle beraber medyanın da gündeminde. Haziran ayının en çok konuşulan yapımı Fox TV ekranlarında yayımlanan Yasak Elma dizisi oldu. Dizi 220 habere konu olarak zirveye oturdu.

TRT 1’de yayımlanan ve mayıs ayın en çok konuşulan yapımı olan Diriliş Ertuğrul haziranda 211 habere konu olarak listenin ikinci sırasında yer aldı. Geçtiğimiz ay sezon finali yapan Show TV'nin dizisi Çukur, hakkında çıkan 192 yazılı basın haberiyle ayın en çok konuşulan üçüncü yapımı oldu. Star TV’de yayımlanan Ufak Tefek Cinayetler 147 haberle konuşulurken, ATV’nin sevilen yapımlarından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114 haberle listenin beşinci sırasında yer aldı

 

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