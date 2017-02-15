Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...
Fed Başkanı konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
Konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
BEYOĞLU'NDA KORKUTAN PATLAMA
Beyoğlu'nda korkutan patlama
El Bab şehidi Teğmen Furkan Yayla son yolculuğuna uğurlandı
Görele kurtuluş gününde şehit uğurladı

Ece Seçkin ve Ozan Doğulu, Sevgililer Günü'nde coşturdu

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, düzelenen 'Winterfest' etkinlikleri kapsamında Ece Seçkin ve Ozan Doğulu, 14 Şubat Sevgililer gününde Grand Yazıcı Arena'da konser verdi. Türkçe pop müziğin sevilen seslerinden...

Ece Seçkin ve Ozan Doğulu, Sevgililer Günü'nde coşturdu
KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, düzelenen 'Winterfest' etkinlikleri kapsamında Ece Seçkin ve Ozan Doğulu, 14 Şubat Sevgililer gününde Grand Yazıcı Arena'da konser verdi.
Türkçe pop müziğin sevilen seslerinden Ece Seçkin ile DJ Ozan Doğulu, Bilyoner Winterfest etkinliği kapsamında Grand Yazıcı Arena'da sahneye çıktı. Ece Seçkin, popüler şarkısı 'Adeyyo' ile konserine başlarken sevilen şarkılarını söyledi. 14 Şubat Sevgililer Günü olmasıyla duygusal parçaları tercih eden Seçkin, dansçılarıyla da sahne şovları yaptı. Seçkin, konser alanını dolduran yüzlerce üniversite öğrencisini geç saatlere kadar coşturdu. Yaklaşık 3 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Seçkin, hayranları tarafından büyük alkış aldı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.