Ece Seçkin ve Ozan Doğulu, Sevgililer Günü'nde coşturdu

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, düzelenen 'Winterfest' etkinlikleri kapsamında Ece Seçkin ve Ozan Doğulu, 14 Şubat Sevgililer gününde Grand Yazıcı Arena'da konser verdi.Türkçe pop müziğin sevilen seslerinden Ece Seçkin ile DJ Ozan Doğulu, Bilyoner Winterfest etkinliği kapsamında Grand Yazıcı Arena'da sahneye çıktı. Ece Seçkin, popüler şarkısı 'Adeyyo' ile konserine başlarken sevilen şarkılarını söyledi. 14 Şubat Sevgililer Günü olmasıyla duygusal parçaları tercih eden Seçkin, dansçılarıyla da sahne şovları yaptı. Seçkin, konser alanını dolduran yüzlerce üniversite öğrencisini geç saatlere kadar coşturdu. Yaklaşık 3 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Seçkin, hayranları tarafından büyük alkış aldı.FOTOĞRAFLI