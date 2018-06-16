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Ece Seçkin: Çocukluğumda baklavadan hastanelik oldum

RAMAZAN Bayramı'nın ilk günü Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahneye çıkan Ece Seçkin, çocukluğunda baklavayı çok sevdiğini, bir bayram günü anneannesinin baklava açtığını söyleyerek, "Biraz fazla yemiştim o baklavadan, ertesi gün...

Ece Seçkin: Çocukluğumda baklavadan hastanelik oldum
RAMAZAN Bayramı'nın ilk günü Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahneye çıkan Ece Seçkin, çocukluğunda baklavayı çok sevdiğini, bir bayram günü anneannesinin baklava açtığını söyleyerek, "Biraz fazla yemiştim o baklavadan, ertesi gün hastanelik olmuştum" dedi.

Pop müzik şarkıcısı Ece Seçkin, Manavgat'ın Kızılağaç bölgesindeki bir otelde sahneye çıktı. Söylediği birbirinden güzel şarkılarla tatilcileri coşturan Ece Seçkin, giydiği uzun kıyafeti nedeniyle dans edememekten yakındı. "İlk defa sahneye uzun kıyafet giyerek çıkıyorum" diyen Ece Seçkin, dans edemediğini bu yüzden kendisini izlemeye gelenlerden 2 kat daha fazla dans etmesini istedi. 1 saatten fazla sahnede kalan Ece Seçkin, tatilcilere keyifli anlar yaşattı.
Konserin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ece Seçkin, herkese aileleriyle vakit geçirecekleri şeker tadında bir bayram diledi. Ece Seçkin, "Eski Ramazan Bayramlarıyla ilgili ilginç bir anım var. Bir keresinde rahmetli anneannem, küçükken baklava açmıştı. Baklavayı çok severim. Biraz fazla yemiştim o baklavadan, ertesi gün hastanelik olmuştum. Böyle unutamadığım bir anım var" dedi.

Şu sıralar albüm hazırlığı içinde olduğunu aktaran Ece Seçkin, "Sıradaki ilk yeni projem albümüm. Albümden önce single (tekli) çalışması yapıyorum. Temmuz ayında klibini çekeceğim. Temmuz ayının sonu gibi yayınlamayı düşünüyorum. Aynı zamanda 'Yıldızlı Şarkılar' albümünde 'Vazgeçtim'i seslendirmiştim. Onun akabinde de sonbaharda onu kliplendireceğim" diye konuştu.

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