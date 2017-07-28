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Ece Seçkin, Antalya'nın sıcağından yakındı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde sahneye çıkan Ece Seçkin, sıcaktan yakınarak, “Adeta terden sırılsıklam oldum. Bu ne sıcak" dedi. Manavgat'ta bulunan Starlight Resort Hotel'de sahneye çıkan Ece...

Ece Seçkin, Antalya'nın sıcağından yakındı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde sahneye çıkan Ece Seçkin, sıcaktan yakınarak, “Adeta terden sırılsıklam oldum. Bu ne sıcak" dedi.
Manavgat'ta bulunan Starlight Resort Hotel'de sahneye çıkan Ece Seçkin, sıcaktan yakındı. Konsere başlarken sıcak nedeniyle sırılsıklam olduğunu anlatan Seçkin, “Bu nasıl bir sıcak böyle? Adeta terden sırılsıklam oldum. Şu anda ıslanmış bulunmaktayım. Nasıl dayanacağız bilmiyorum? Artık bu akşam bol bol şarkılar, türküler. Zaman başka türlü geçmez çünkü Antalya'da" dedi.
HAREKETLİ PARÇALARI SESLENDİRDİ
Kısa süre önce klip çektiği ve önümüzdeki hafta televizyonlarda yayınlanmaya başlayacağını söylediği 'Sayın Seyirciler' adlı şarkısıyla hayranlarını coşturan Ece Seçkin, yaklaşık 1.5 saat sahnede birbirinde hareketli şarkıları seslendirdi.
Konserden önce hayranlarıyla fotoğraf çektiren Ece Seçkin, başarılı olmak için azimli ve istikrarlı olmak gerektiğini belirterek, “İstikrar çok önemli. Ben çok çalışıyorum. Yapı olarak da çok çalışkan bir insanım. Tabii ki sevenlerimiz var, onlar bizi var ediyorlar. Başarımı onlara borçluyum" dedi.

FOTOĞRAFLI

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