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Ece Gürsel çekimler için 10 kilo verdi
TASARIMCI Ebru Yener'in 2020 mayo yaz koleksiyonunun kampanya yüzü, model Ece Gürsel oldu. İstanbul Boğazı ve 3'üncü Boğaz Köprüsü'nün eşsiz manzarasında yapılan çekimlerde fotoğrafçı Cengiz Dikbaş'ın objektifine poz veren Ece Gürsel,...
MAGAZİN 03.09.2019, 13:03
TASARIMCI Ebru Yener'in 2020 mayo yaz koleksiyonunun kampanya yüzü, model Ece Gürsel oldu.
İstanbul Boğazı ve 3'üncü Boğaz Köprüsü'nün eşsiz manzarasında yapılan çekimlerde fotoğrafçı Cengiz Dikbaş'ın objektifine poz veren Ece Gürsel, çekimler için aylar öncesinden diyete başlayarak, spor yardımıyla 10 kilo verdi. 22 yıl önce Antalya'da ilk modelliğe başladığı kiloya dönen Ece Gürsel, fit fiziğiyle göz doldurdu.
İlk modelini iki yıl önce çizerek 45 modelden oluşan 'Ebru Yener Beach Couture What Ever I want' koleksiyonunu oluşturan Ebru Yener ise, “Şık, feminen, özgüvenli, çağdaş, metropol kadınlarının dinamik tarzlarından ilham aldığım koleksiyonum, füturistik detaylarıyla ilgi çekiyor. Koleksiyon farklı renk skalasıyla 300 parçadan oluşuyor" dedi.
İstanbul Boğazı ve 3'üncü Boğaz Köprüsü'nün eşsiz manzarasında yapılan çekimlerde fotoğrafçı Cengiz Dikbaş'ın objektifine poz veren Ece Gürsel, çekimler için aylar öncesinden diyete başlayarak, spor yardımıyla 10 kilo verdi. 22 yıl önce Antalya'da ilk modelliğe başladığı kiloya dönen Ece Gürsel, fit fiziğiyle göz doldurdu.
İlk modelini iki yıl önce çizerek 45 modelden oluşan 'Ebru Yener Beach Couture What Ever I want' koleksiyonunu oluşturan Ebru Yener ise, “Şık, feminen, özgüvenli, çağdaş, metropol kadınlarının dinamik tarzlarından ilham aldığım koleksiyonum, füturistik detaylarıyla ilgi çekiyor. Koleksiyon farklı renk skalasıyla 300 parçadan oluşuyor" dedi.
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