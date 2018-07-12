Ebru Yaşar okuduğu liseyi ziyaret etti, duygusal anlar yaşadı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde belediye tarafından 50'ncisi düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanış programına katılarak konser veren şarkıcı Ebru Yaşar, kentte eski evini ve 25 yıl önce mezun olduğu liseyi ziyaret etti. Yaşar, ziyaret sırasında duygusal anlar yaşadı.

İşletme Mahallesi'ndeki fuar alanıda, Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanış programında hayranları ile bir araya gelen Ebru Yaşar, konserin ardından kentten ayrılmadı. Yaşar, çocukluğunun ve ilk gençlik yıllarının geçtiği Bitlis'te okul arkadaşlarıyla birlikte anılarını tazeledi. Ebru Yaşar, sabah saatlerinde soluğu, babasını memuriyetinden dolayı 3 yılını geçirdiği kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Bitlis Lisesi'nde aldı. Yaşar'ı burada sınıf arkadaşı Esma Demir ve okul müdürü Hüseyin Eralp karşıladı. Okul arkadaşına hasretle sarılıp, bir süre sohbet eden Ebru Yaşar, daha sonra Esma Demir ve İstanbul'dan beraber geldiği sınıf arkadaşı Funda Yılmaz ile birlikte okulunu gezen şarkıcı, eski günleri yâd etti.

Okulun sınıfında ve koridorlarda gezerken duygusal anlar yaşayan Ebru Yaşar, kendisini evine ve yuvasına dönmüş gibi hissettiğini anlatırken, gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşar, okul müdürü Hüseyin Eralp'tan da okuduğu döneme ait kayıt bilgilerinin kopyasını aldı. Tarifsiz bir mutluluk yaşadığını anlatan Ebru Yaşar, "Bitlis, benim lise yıllarımın geçtiği yer. Tatvan da benim için aynı değere sahip. Babam bir süre Tatvan'da da görev yaptı. İnsanın yıllar sonra hayallerine kavuşmuş bir şekilde anılarının olduğu şehre dönmesi tarifsiz bir mutluluk. Burada bir günüm çok güzel duygularla geçti" dedi.

'HAYALLERİMİ KURDUĞUM SIRALLARDA OTURUYORUM'

Duygularını kelimelerle anlatamayacağını belirten Yaşar, "Benim şimdi yıllar sonra o hayallerime kavuşmuş olarak burada oturmam. İyi ki babam emniyet müdürüymüş, iyi ki gezmişim. Türkiye'nin birçok bölgesinde bulunduğum için mutluyum. Her memleketten insanlar tanıdım. Bu şahane bir duygu" diye konuştu

ÜNLÜ OLACAĞINI LİSE ÇAĞINDA RÜYASINDA GÖRMÜŞ

İstanbul'dan beraber geldiği ve liseyi beraber okuduğu 25 yıllık arkadaşı Funda Yılmaz ise arkadaş gruplarıyla küçük yaştan beri müziğe ilgileri olduğunu anlattı. Lise çağlarında Ebru Yaşar'ın gördüğü bir rüyayı da anlatan Yılmaz, "Ebru lise çağında bize bir rüya gördüğünden bahsetti. Yüksek bir yerde olduğunu ve milyonlarca insanın kendisini alkışladığını görmüş. Bize, 'Ben kesinlikle şarkıcı olacağım, soyadım bile harika' demişti. Biz de bunun üzerine kendi aramızda şarkı söylemeye başladık. Ebru şarkı söylerdi, biz de onun vokalistliğini yapardık. Gerçekten Ebru ilerde bu yere geleceğini kesinlikle biliyordu" dedi.

Bitlis'i yüksekten gören seyir tepesinde bol bol fotoğraf çektiren Ebru Yaşar, o dönem ailesiyle yaşadığı Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan polis lojmanlarına da giderek bir süre burada kaldıktan sonra kentten ayrıldı.



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