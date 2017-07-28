Ebru Polat: Bir daha dünyaya gelsem Çin su ejderi olurdum

İSTANBUL () - 'HAVA Çok Sıcak' şarkısı ile çıkış yapan Ebru Polat, Vialand içindeki Jungle İstanbul gezisi sırasında "Bir daha dünyaya gelsem Çin su ejderi olurdum" dedi.

‘’Hiç Öpmiyim Canım Yılan Sevmiyorum’’ şarkısı ve klibi ile son günlerde gündemden düşmeyen Ebru Polat, VIALAND içindeki Jungle İstanbul’u gezdi. Jungle İstanbul içindeki tüm hayvanları tek tek gezerek özelliklerini soran Ebru Polat park içindeki Çin Su Ejderi hakkında bilgi aldı ve "Bir daha dünyaya gelsem Çin su ejderi olurdum" dedi. Üçüncü göz kapakları sayesinde yırtıcılardan korunan Çin su ejderleri ağırlıklı olarak Hindistan, Çin gibi ülkelerde su kenarlarında görülmektedir.

"ÇOCUKKEN BABAM HİÇBİR BÖCEĞE ZARAR VERMEMİZE İZİN VERMEZDİ"

Parkın içindeki farklı türdeki eklem bacaklıları inceledikten sonra dünyanın en uzun ikinci akrebi olan imparator akrebinin önünde duran Ebru Polat, "Çocukken babam asla hiçbir böceğe zarar vermemize izin vermezdi" diye ekledi.

Balıklardan sürüngenlere, kuşlardan eklembacaklılara kadar pek çok türde canlının bulunduğu Jungle İstanbul’un ardından Vialand Temapark’a geçen Ebru Polat buradaki ünitelere binerek eğlencenin tadını çıkardı.

(FOTOĞRAFLI)