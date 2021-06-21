Dünya Müzik Günü'nde Müzikle ilgili gece yarısı yasağı

21 Haziran Dünya Müzik Günü'ne denk gelen kabine toplantısının ardından pandemi kısıtlamalarıyla ilgili normalleşme kararı alınırken, sadece Müzikli eğelence yerlerinde 00.00'dan sonra yasak getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası korona virüs kısıtlamalarına ilişkin alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle normal hayata dönüş açıklaması yaptı.

Erdoğan, "Müzikle ilgili sınırlamayı daha ileri bir saat olan 00.00'a çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" açıklaması da yaptı. Bu sözler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

21 Haziran Dünya Müzik Günü'nde böyle bir kısıtlamanın getirilmesi müzikseverler ve sanatçılar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Tepkiler sosyal medyada gündem oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da düzenlenen kabine toplantısının ardından yeni normalleşme kararlarını açıkladı. Erdoğan, bu açıklaması sırasında, "Müzikle ilgili sınırlamayı daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözleri, yurttaşlar arasında tepkilere neden olmuştu. Bu sözlere sanat camiasından da tepkiler yükseldi.