Duman'ın yeni yıldaki ilk konserinde 18 yaş sınırı yok

Orhan SENCER /İSTANBUL,() Ünlü rock grubu Duman, yeni yıldaki ilk konserini 29 Ocak Pazar günü İstanbul Volkswagen Arena’da verecek.

Vokalde Kaan Tangöze, gitarda Batuhan Mutlugil, bas gitarda Ari Barokas ve yeni davulcuları Mehmet Demirdelen ile 29 Ocak Pazar günü İstanbul Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak Duman, yeni yıldaki ilk konserini verecek. Sömestr tatili dönemine denk gelen konsere, 18 yaş altı müzikseverlerin de girebileceği açıklandı. Grubun vokalisti Kaan Tangöze, yaş sınırı nedeniyle konserlerine gelemeyen çok sayıda dinleyicileri olduğunu belirterek, bu konserde daha geniş bir kitleye ulaşacakları için heyecanlı olduklarını ifade etti.

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