'Duman'dan Ayvalık'ta konser

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, rock müziğinin sevilen gruplarından 'Duman' konser verdi.

Ayvalık Amfi Tiyatroda dün gece gerçekleşen konseri dinlemeye yaklaşık 3 bin kişi geldi. Bateride Cengiz Baysal, gitarda Batuhan Mutlugil ve Ari Barokas şov yaparken, grubun solisti Kaan Tangöze de sevilen şarkılarını Ayvalık’ta yaşayanlar için seslendirdi. Amfi Tiyatroyu dolduran binlerce kişi, şarkılara eşlik edip tempo tuttu.

Bir saati aşkın süre sahnede kalan Duman, sevenlerine unutulmayacak bir gece yaşattı. 'Senden Daha Güzel', 'Köprünün Altında', 'Seni Kendime Sakladım', 'Kırmış Kalbini' gibi şarkılarıyla dinleyenleri coşturan Duman'ın konserine katılanlar, gece boyunca grubun parçalarını hep bir ağızdan seslendirdi.



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