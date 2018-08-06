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Dua Lipa, Türkiye'de konser verecek

ARNAVUT kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, 'Regnum Live in Concert' kapsamında Türkiye'deki ilk konserini Antalya'nın Serik ilçesindeki Regnum Carya Otel'de verecek. 'Regnum Live in Concert' kapsamında birbirinden ünlü dünya starlarına...

Dua Lipa, Türkiye'de konser verecek
ARNAVUT kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, 'Regnum Live in Concert' kapsamında Türkiye'deki ilk konserini Antalya'nın Serik ilçesindeki Regnum Carya Otel'de verecek.
'Regnum Live in Concert' kapsamında birbirinden ünlü dünya starlarına ev sahipliği yapan Regnum Carya, 14 Ağustos'ta Dua Lipa'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi finalinde sergilediği sahne şovuyla dikkat çeken ve müzik listelerinde en üst sıraya çıkan Dua Lipa, Türkiye'deki ilk konserini Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de verecek. Henüz sadece 23 yaşında olmasına rağmen, müzik listelerinin üst sıralarına adını yazdırmayı başaran Dua Lipa, 14 Ağustos'ta Regnum Carya'da sahneye çıkacak.
Bir rock müzisyeninin kızı olarak dünyaya gelen Dua Lipa, 14 yaşında Christina Aguilera ve Nelly Furtado şarkılarını Youtube üzerinde cover'layıp yayınlayarak müzik kariyerine başladı. Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Spotify'da 8 milyon tekil ve 1,5 milyon albüm satışına ulaşarak 2017'nin en ünlü İngiliz kadın sanatçısı oldu.
Adele'den bu yana İngiltere'nin bir numaraya yükselen ilk solo kadın sanatçısı olan şarkıcının klipleri, Youtube'da 1 milyar kez görüntülendi. 'New Rules' ve son single'ı 'IDGAF' ile listeleri altüst eden sanatçı, aynı zamanda 5 kategorideki adaylığı ile bu yılki BRIT ödüllerinde en çok aday gösterilen sanatçı unvanını da kazandı.

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