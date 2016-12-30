Dresslove, 2017 modelleriyle Zeruj Fuarı'nda olacak

TÜRKİYE ve Avrupa piyasasında farklı bir yer edinen ve kadın girişimcilerin büyük destek verdiği Dresslove 2017 modelleriyle Zeruj Fuarı'nda tüketiciyle buluşuyor.Zeruj Fuarı'na hazırlanan Dresslove, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadınlara yeni sürprizler sunacak. Zeruj'un kuruluş ruhuna büyük önem verdiklerini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Bihter Belözoğlu, "Bu yıl fuarda Dresslove ve Moodbasic markaları ziyaretçilerine şaşkına çevirecek sürprizlere hazırlanıyor. Hem yeni yıl heyecanı, hem de ilk kez görücüye çıkacak bir kaç tasarımı ile, zeruj felsefesine inanan binlerce kadınla birlikte olacağız" dedi.2017 yılının tekstil sektörü için yeni umutların başlangıcı olmasını istediklerini belirten Belözoğlu şunları söyledi;"Bu felsefeyi yakından takip ediyoruz. Daha birkaç yıl önce hatırı sayılır bir grup kadın girişimcinin terasta başlattığı Muhafazakar Giyim Festivali, bugün yükselen bir akım haline geldi. Üstelik devasa mekanlarda, on binlerce kadına ulaşan anlamlı bir mesajı var. Bu yıl 100 binden fazla kadının gelmesi beklenen fuarda Dresslove ve Moodbasic, hayatın her alanında kadın girişimcilerin en zorlu dönemlerde bile başarılı işler yapabileceğini gösterme fırsatımız olacak. 2017, kadınlar için yeni pazarların yeni fırsatların başladığı dönem olacak. Bu fuar sektörde kadın yatırımcılara ve yöneticilere pozitif katkısı çok büyük olacak"(FOTOĞRAF)