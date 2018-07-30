Doğukan Manço, babasının eserlerini yeni nesle tanıtacak

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - BARIŞ Manço'nun oğlu DJ Doğukan Manço, babasının eserlerinin yeni nesle tanıtılması için öncülük yapacağını söyledi.

Doğukan Manço, Manavgat'ın Kızılağaç bölgesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde DJ performansı sergiledi. Sahnede yaptığı şovlar ve çaldığı parçalarla tatilcilere unutulmaz bir gece yaşatan Doğukan Manço, konseri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Barış Manço'nun Türk müziği için çok önemli olduğunu belirten Doğukan Manço, babasının eserlerinin yeni nesle tanıtılması için çalışacağını belirtti. Barış Manço'nun eserlerinin orijinal hallerinin bilindiğini aktaran Doğukan Manço, bu eserlerin yeni neslin aşina olduğu seslerle yeniden yorumlanması gerektiğini vurguladı. Manço, "Ben DJ'lik performanslarında babamın orijinal parçalarını çok çalıyorum. Böyle bir projenin öncülüğünü de ben yapacağım. Hatta yakında çıkacak projelerimden biri babama ait bir şarkı. Bakalım bir nabız ölçelim. İnsanların tepkisine göre arkası gelecek" dedi.

Müzik anlamında eskiden üretimin daha kaliteli olduğunu anlatan Doğukan Manço, "Üretim şartlar gereği gerçekleşiyordu. Ülkede kaos varsa üretim var demektir. Bu bir gerçek. Dolayısıyla eski zamanın müzikleri güzeldi, daha kaliteliydi. Bunu üzülerek söylüyorum, kültürde çok ciddi yozlaşma var, konuşmada var. Daha basit cümleler seçiyoruz vesaire derken müzikler de o şekilde gelişmeye başladı. Haliyle eski müzikler tercih ediliyor. Eski müziklerin eski halleri var ama yeni nesle tanıtmak için birazcık da yeni sound, yeni sesler kullanmak gerekiyor. Bu nedenle eski müziklerin elektronik versiyonları tutuyor" diye konuştu.

Elektronik müziğin giderek kan kaybettiğini aktaran Doğukan Manço, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda birazcık daha orta tempolu müziklerin dönemindeyiz. Türkiye'ye deep house ve trap müzik akımı geldi. Ben beklemiyordum. Türk insanının bu tarzları kabullenmesini beklemiyordum ama kabullendi, sevdi. Son 2 senedir orta tempo müziklerdeyiz. Benim yakında çıkacak projem de orta tempo müzik dolayısıyla. Trende biraz ayak uydurdum. Ama kaliteden ödün vermedim."

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