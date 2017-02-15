Denizin ortasında evlilik teklifi

Süleyman EKİN/ ANTALYA,() - ANTALYA'da bir genç sosyal paylaşım sitesinde tanıştığı kız arkadaşına 7 ay sonra denizin ortasında teknede evlilik teklif etti.

İlginç evlilik teklifini 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk getiren motosiklet bayi 26 yaşındaki Mehmet İnanç, Akdeniz Üniversitesi Maliye Bölümü son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Gözde Koyun'a günler öncesinden sürpriz hazırladı. Arkadaşları ile birlikte plan yapan İnanç, sevgilisinden habersiz üç tekne kiraladı. Teknenin birine arkadaşlarını alan Mehmet İnanç, diğer tekneye sevgilisi ile birlikte binerek denize açıldı. Havai fişekleri taşıyan üçüncü tekne ise kıyaya yakın bir yerde demirledi.

Mehmet İnanç ve sevgilisini taşıyan tekne sahilden yaklaşık 1 mil uzaklaştı. İnanç'ın teknesi diğer tekne ile karşı karşıya geldiği sırada, İnanç'ın arkadaşları tekneden tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde üzerinde kalplerle süslü, “Benimle evlenir misin Gözde'm" yazılı pankart açtı. Bu arada, sevgilisine dönen Mehmet İnanç diz çöktükten sonra, cebinden çıkardığı yüzüğü Gözde'ye uzatıp, evlenme teklif etti. Teklif karşısında şaşkına dönen Gözde, diğer teknedeki arkadaşlarına dönerek, “Ne diyeyim, ne diyeyim" diyerek sordu. Kısa bir düşünmeden sonra evlilik teklifini kabul eden Gözde Koyun için bu kez üçüncü tekneden havai fişekler patlatıldı.

Genç çift en kısa zamanda evleneceklerini söyledi.

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