Deniz Akaya, Çorum'da güzellik merkezinin açılışına katıldı

ÇORUM'a gelen manken Deniz Akkaya, bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Akkaya kendisine güzelliğin sırrını soran gazeteciye “Stresten uzak durun, sağlıklı beslenin ve sigara içmeyin” tavsiyesinde bulundu.Çorum’da Bahçelievler Mahallesi’nde yeni kurulan bir güzelliklik merkezinin açılış törenine ünlü manken Deniz Akkaya ile birlikte AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı. Açılışın ardından katılımcılar işyerini gezdi. Açılış için Çorum’a gelen Deniz Akkaya da güzellik merkezini inceleyerek cilt bakımı yaptırdı. Akkaya, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.GAZETECİ GÜZELLİĞİN SIRRINI SORDUBir gazetecinin "Güzelliğinizin sırrı nedir" sorusuna Deniz Akkaya, "Güzellik için öyle sihirli bir değnek yok. Sürekli kendinizi pozitif tutmanız gerekiyor. Neden siyasetçiler hızlı yaşlanır? Çünkü çok stres altındalardır. Bunları yapmasak ne olur deniyor ama bunları yaptıktan sonra bu cihazlar hanımlara da beylere de yarıyor. Stressiz bir yaşamla cilt daha sağlıklı kalabilir. Hayatta biraz da boşvermek gerekiyor. Stresten uzak durun, sağlıklı beslenin ve sigara içmeyin. Beslenme ve spor cilt sağlığı için çok önemli. Muhakkak basından görmüşsünüzdür, bir hemşirenin başına gelenleri. Fiyatına bakarak değil, referanslarına bakarak, makineleri kontrol ederek, doktor gözetiminde yaptırılmalıdır” diye konuştu.

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