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Deliha 2 Antalya galasına yoğun ilgi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () – DELİHA 2 filminin Antalya galasına sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. Yapımcılığını BKM Film’in yaptığı, Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı, başrollerini Aksel Bonfil ve Eda Ece'nin paylaştığı...

Deliha 2 Antalya galasına yoğun ilgi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () – DELİHA 2 filminin Antalya galasına sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.
Yapımcılığını BKM Film’in yaptığı, Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı, başrollerini Aksel Bonfil ve Eda Ece'nin paylaştığı ‘Deliha 2’ filminin Antalya galası, Özdilek AVM’de gerçekleştirildi. Filmde rol alan oyuncuların da katıldığı galaya sinemaseverlerin ilgisi yoğun oldu. Alışveriş merkezinin girişinde kurulan sahnede hayranlarıyla bir araya gelen oyuncular, film ve Antalya’yla ilgili görüşlerini aktardı. Gupse Özay Antalya’ya sık sık geldiğini ve kentin çok farklı bir çekiciliği olduğunu ifade etti. Antalya’yı çok sevdiğini belirten Özay, Antalyalı sinemaseverlerin filme yoğun ilgisinden de memnun olduğunu dile getirdi.
‘Deliha 2’ filminde Gupse Özay’ın yumruğuyla soğan kırdığı sahnelere atıf yapan bazı sinemaseverlerin galaya ellerinde soğanla gelmesi dikkati çekti.
Sinemaseverlerle sohbet edip bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Gupse Özay ve oyunculardan bazıları filmi izlemek için sinema salonuna geçti.

FOTOĞRAFLI

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