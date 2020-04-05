Covid-19 salgını nedeni ile evde neler yaptığını anlattı

1O yıl önce “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisi ile tanıştığımız güzel oyuncu ve model Wilma Elles, MAG Nisan kapağının konuğu oluyor. Geçtiğimiz ay “Yılın Annesi” seçilen güzel oyuncu kariyeri ve kendisi ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Ailesi’nin oyuncu olmasına karşı çıkmasına rağmen eğitimini tamamlayarak yan dal yaparak sektöre giriş yapan Elles, Türkiye’ye geliş macerasını şöyle anlatıyor: “ Mısır’da büyük bir film endüstrisini olduğunu öğrendiğim için başlangıçta planlarımı oraya gitmek üzerine kurmuştum. Mısır’a bir aylık seyahatim de olmuştu. Ancak o sırada Türkiye’den bir teklif geldi, tesadüfen. Bağlantımız Almanya’da yaşayan bir Türk üzerinden gerçekleşmişti. Olayların bu şekilde gerçekleşmesinden dolayı, Türkiye’nin benim kaderim olduğunu düşünüyorum.” Aynı zamanda modellik kariyerini de başarılı bir şekilde yürüten Elles, “Podyumda sanki kanatlarımı açıp uçuyorum. Orada beni seyredenler ile iletişim kurmak çok keyifli” diye belirtiyor. Geçmişte “Hayır” dediği projeler için şimdi “Keşke” dediğini belirten güzel oyuncu, aşk ile ilgili ilginç açıklamaları özel röportajında paylaşıyor. Aşkın hayatındaki yerini de anlatan Elles “Kalbimin tamamen boş olduğu bir an hatırlamıyorum. Kreşteyken bile birine aşıktım. Bir ağacın arkasında bana, yanağıma, bir öpücük vermişti. Seviyorum, arzu ediyorum, özlüyorum; her zaman” ifadelerini kullandı.

Tüm Dünya’yı sarsan Covid-19 salgını ile ilgili #evdekal çağırısının altını çizen başarılı ve güzel anne,“Sağlığımız için gerekli olan tüm kuralları uygulayalım, ama depresyona da girmeyelim asla. Kaçırdığımız şeyleri daha fazla düşünmeyelim. Çünkü olumsuzluklar, başka olumsuz düşünceleri çeker.” Mesajını MAG okurları ile paylaşıyor.

Neşesi ve samimiyetiyle kısa zamanda tanıyıp sevdiğimiz Wilma Elles’in kapak yıldızı olduğu MAG Nisan sayısı, Açalya Samyeli Danoğlu, Ahu Orakçıoğlu, Arda Sayıner, Aslı Çelik Hatemi, Ayşe Kucuroğlu, Candan Varnalı, Etel Baler, Metin Hara, Raşit Bağzıbağlı, Rıfat Çebi, Tuğçe Postoğlu, Yağız İzgül gibi kendi alanında başarılı bir çok ismin #evdekal günlüğü röportajları ve dopdolu içeriği ile www.magdergi.com.tr , Turkcell Dergilik, Google Play, Apple Store, Issue, Türk Telekom’da online olarak okurularıyla buluşuyor.



