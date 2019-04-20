Club 2019 bir geceliğine kapılarını açtı



İstanbul - Oluşturduğu müzikal programlarla özgün deneyimlere imza atan Red Bull Music; 90'lı yıllarda İstanbul gece hayatının unutulmazları arasına giren geleceğin gece kulübü Club 2019'u bir geceliğine tekrar canlandırdı. Açık olduğu dönemde İstanbul gece hayatına damga vuran Club 2019, tekrar kapılarını açtığı Volkswagen Arena'da tıpkı o günlerdeki gibi; araba hurdaları içinde, TIR dorsesi üzerinde yer alan DJ deski ve benzersiz dans şovlarıyla 2 binden fazla müzikseveri ağırladı.

90'lı yıllarda İstanbul'un eğlence anlayışına yön veren isimlerden biri olan Ceylan Çaplı'nın Şeniz Bengüer ve Mehmet Cavcı ile hayata geçirdiği 90'ların efsane kulübü “2019ö Red Bull Music sunumuyla bir geceliğine geri döndü.

Açık olduğu iki yaz boyunca fırtınalar estiren, 'geleceğin kulübü' olarak lanse edilen; benzersiz konsepti, özgün dans şovları ile müdavimlerinin akıllarında hala yerini koruyan Club 2019, tekrar kapılarını açtığı 19 Nisan Cumartesi akşamı büyük bir ilgiyle karşılandı. Hem zamanında kulübün eski müdavimleri hem de o günlere şahit olamamış müzikseverleri Volkswagen Arena'da buluşturan bu eşsiz deneyime 2 binden fazla müziksever katılım gösterdi. Mekana giriş yaparken hurda otomobillerle karşılaşan katılımcılar ana sahnede zamanında Club 2019'da çalmış isimlerle müziğin tadını çıkardı. Club 2019'daki gibi TIR dorsesinin üzerinde yer alan DJ deskte sırasıyla; Mehmet Cavcı, Cure-Shot, Ahmet Şendil, Dimitri, U.F.U.K, Derrick May ve Tangun yer aldı. Radio 2019 sahnesinde ise Zeynep Erbay, Elif Koçman, İlker Aksungar, Fuchs & Cervus, Evren Ulusoy, Mehmet Özbek ve Junior müzikseverlerle buluştu.

Club 2019'un hikayesinin anlatıldığı bir animasyon filminin de gösterildiği gecede, gece boyu devam eden dans şovları da katılımcılardan tam not aldı. Mehmet Cavcı, U.F.U.K, İzzet Öz, Yonca Evcimik, Dimitri ve Ateş Tezer ile etkinlikten gerçekleştirilen canlı yayın röportajları ve animasyon film de yakında www.redbull.com'da yer alacak.

