Çılgın Sedat, İzmit'te Down Kafe'yi ziyaret etti

'ÇILGIN Sedat' olarak tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu, İzmit Belediyesi'nca açılan Down Kafe'yi ziyaret ederek, çocuklarla sohbet etti.

Çılgın Sedat, İzmit Belediyesi'nce Belsa Plaza'da açılan Down Kafe'yi ziyaret etti. Down sendromlu çocuklar Çılgın Sedat'la bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. Engelli bireylerin mesleki rehabilitasyonla iş edindirilerek, üretken bireyler olarak sosyal hayata kazandırılması, halkın engellilerle iletişim kurması ve ön yargılarının yok edilmesi amacıyla faaliyete geçirilen Down Kafe'yi ziyaret eden Çılgın Sedat, çocuklarla sohbet etti. Down sendromlu çocukların kendi elleriyle ikram ettikleri yiyeceklerden yiyen Çılgın Sedat, kafede keyifli zaman geçirdi. Kendisinin de 1 engelli çocuk babası olduğunu ve onların özel çocuklar olduğunu belirten Çılgın Sedat, şöyle dedi:

"Öncelikle down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Onlar toplumumuzun özel çocuklarıdır. Onlarla zaman geçirmek, paylaşımlarda bulunmak gerçekten tarifi olmayan bir duygu. İzmit'te yaşayan özellikle İzmit'e yolu düşen kimse bu kafeye uğramadan şehirden ayrılmasın. Çünkü onları gülümsemeleriyle, ikram ettikleri yiyeceklerin ve içeceklerin tadı hiçbir yerde yok. Bu güzel çocuklarımıza böyle bir ortamı kazandırdığı için İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."



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