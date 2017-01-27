CHP'li Demirtaş: Murat Boz'a 'hayırsız evlat' diyebiliriz

spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in referandum ile ilgili sosyal medyada başlattığı ‘evet’ kampanyasına katılan hemşerisi Murat Boz’u eleştirdi. Boz’un, belediyelerden konser alabilmek için böyle bir tutum sergilediğini öne süren Demirtaş, şunları söyledi:"Bazı yandaş sanatçılar ve spor adamları çıktı. Üzücü olan maalesef Ereğli’nin bir evladı var. Türkiye’de bilinen, sevilen çok değerli bin sanatçıdır aslında. Müziği ile Türkiye’ye kendini kabul ettirmiş bir sanatçıdır. Babasını herkes tanır. Sosyal demokrat ve Atatürkçü bir insandır. Annesi yıllarca öğretmenlik yapmış, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi bir insandır. Binlerce Cumhuriyetçi genç yetiştirmiştir. Ama Murat Boz’a bakıyoruz, maalesef belediyelerden konser kapayım, yandaş televizyonlarda çıkayım, nemalanıyım diye böyle bir ‘evet’ kampanyasının içine girmiş. Biz, böyle binlerce Atatürkçü ve Cumhuriyetçi evlatlar yetiştiren bir annenin evladı için, 'hain evlat' demek istemiyoruz. Çünkü bu çok yanlış olur. Ama 'hayırsız evlat' diyebiliriz. Murat Boz maalesef hayırsız bir evlattır diyebiliriz. Onun için, kendisine yol yakınken dön diyerek Ereğlililer olarak çağrıda bulunuyoruz. Hayırlı evlat olsun. Atatürk’ün Cumhuriyeti'ne, onun demokratik parlamenter rejimine sahip çıkmasını bekliyoruz kendisinden."