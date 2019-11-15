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Ceylan, yeni imajıyla Sinop Cezaevi'nde klip çekti
ŞARKICI Ceylan, yeni single çalışması 'Cennetim Ol'a Sinop Cezaevi'nde klip çekti. Ceylan, söz ve müziği Ebru Elver'e, aranjesi Caner Tepecik'e ait 'Cennetim Ol' şarkısı için imaj değiştirdi. Kısa saçlı görünümüyle Selim Akar'ın...
MAGAZİN 15.11.2019, 15:09
ŞARKICI Ceylan, yeni single çalışması 'Cennetim Ol'a Sinop Cezaevi'nde klip çekti.
Ceylan, söz ve müziği Ebru Elver'e, aranjesi Caner Tepecik'e ait 'Cennetim Ol' şarkısı için imaj değiştirdi. Kısa saçlı görünümüyle Selim Akar'ın objektifine poz veren Ceylan'ın, yeni şarkısı için Sinop Cezaevi'nde çektiği klip, sosyal medya üzerinde en çok izlenenler arasına girdi. Ceylan hayranları sanatçıya, 'Modern Ceylan' yorumları yaptı.
Klibin yönetmenliğini, İdil Dizdar ile Said Dalveren yaptı. Klip, 11 kişilik ekiple 6 saatte çekildi.
Ceylan, söz ve müziği Ebru Elver'e, aranjesi Caner Tepecik'e ait 'Cennetim Ol' şarkısı için imaj değiştirdi. Kısa saçlı görünümüyle Selim Akar'ın objektifine poz veren Ceylan'ın, yeni şarkısı için Sinop Cezaevi'nde çektiği klip, sosyal medya üzerinde en çok izlenenler arasına girdi. Ceylan hayranları sanatçıya, 'Modern Ceylan' yorumları yaptı.
Klibin yönetmenliğini, İdil Dizdar ile Said Dalveren yaptı. Klip, 11 kişilik ekiple 6 saatte çekildi.
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