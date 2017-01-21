'Cesur ve Güzel' yakında Latin Amerika ülkelerinde

TUBA Büyüküstün ile Kıvanç Tatlıtuğ'un baş rolde oynadığı ‘Cesur ve Güzel’ dizisi, dünya televizyon endüstrisinde 54 yıldan bu yana önemli yer tutan Miami’de düzenlenen ‘NATPE 2017 Fuarı’nda ön plana çıktı. Dizinin, Latin Amerika ülkelerinde 45'er dakikalık bölümler halinde ekrana geleceği ifade edildi.

Türkiye’nin yanı sıra başta Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde büyük hayran kitlesi bulunan Tuba Büyüküstün ile Kıvanç Tatlıtuğ’u bir araya getiren ‘Cesur ve Güzel’, televizyon dizilerinin çeşitli ülkelere pazarlandığı fuarlarda öne çıktı. 'Cesur ve Güzel'in ilk etapta 45 dakikalık 103 bölümler halinde İspanyolca’nın konuşulduğu Latin Amerika ülkelerinde Türkçe ses ve İspanyolca alt yazılı olarak kısa süre içerisinde ekranlarda yayınlanacağı ifade edildi.



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