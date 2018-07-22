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Candan Erçetin'den Marmaris'te unutulmaz konser

MARMARİS'te sahne alan ünlü şarkıcı Candan Erçetin, 2 saat süren konserinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Candan Erçetin, 16 yıl aradan sonra Marmaris'te sahne aldı. Marmaris Belediyesi Amfi Tiyatro'da konser veren Erçetin,...

Candan Erçetin'den Marmaris'te unutulmaz konser
MARMARİS'te sahne alan ünlü şarkıcı Candan Erçetin, 2 saat süren konserinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Candan Erçetin, 16 yıl aradan sonra Marmaris'te sahne aldı. Marmaris Belediyesi Amfi Tiyatro'da konser veren Erçetin, repertuvarında Fransızca ve İngilizce şarkıların yanı sıra Balkan ezgilerine de yer verdi. Güzelliği ve şıklığıyla dikkat çeken Erçetin'e, hayranları şarkılarının seslendirirken eşlik etti. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Erçetin, 'Kim korkar' parçasını ise hayranlarıyla birlikte söyledi. Konser sonunda ayakta alkışlanan Erçetin, hayranlarının isteğini kırmayarak, özçekim de yaptı. Candan Erçetin, Marmaris'te olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

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