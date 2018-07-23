Candan Erçetin, Bodrum'da konser verdi

BODRUM'da sahneye çıkan sanatçı Candan Erçetin, hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.Bodrum'da özel bir organizasyon firması tarafından düzenlenen 'Bodrum Yaz Konserleri' kapsamında Candan Erçetin, konser verdi. Bodrum Antik Tiyatro'daki, yaklaşık 2 bin 500 kişinin izlediği konserde, Candan Erçetin sevilen şarkılarının yanı sıra Fransızca, İngilizce eserlere ve Balkan ezgilerine de yer verdi. Siyah renkli sade tuvaletiyle sahne alan Erçetin, 'Kim Korkar' ve 'Meğer' şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. İki saat sahnede kalan Erçetin, keyifli bi gece yaşattı. Bodrum Yaz Konserleri kapsamında 28 Temmuz'da da Levent Yüksel Bodrum'da konser verecek.FOTOĞRAFLI